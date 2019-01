Um golo vale história a Seferovic

Seferovic vive um dos melhores momentos desde que chegou ao Benfica e a verdade é que lhe basta um golo para celebrar um feito de relevo. Com 18 tiros certeiros em 58 jogos de águia ao peito, o avançado, de 26 anos, está apenas a um do registo alcançado ao serviço do Eintracht Frankfurt. Na Alemanha, no entanto, precisou de 96 encontros para chegar aos 19 golos.Por esta altura, o internacional helénico é o melhor marcador do Benfica. Superou Jonas (9) e assumiu-se, em definitivo, como um dos indiscutíveis da equipa, apesar de até ter arrancado o duelo com o V. Guimarães no banco. Bruno Lage justificou a decisão com a necessidade de lhe dar descanso e é quase certo que Seferovic regressará ao onze no clássico com o FC Porto.