Um milhão em eletricidade ou o preço da segurança: os custos da SAD do Benfica que passam 'despercebidos'

A conta de eletricidade do Benfica em 2019/20 chegou aos 1,043 milhões de euros. Este é um dos valores que consta no relatório e contas da SAD encarnada e que é revelado na área de fornecimentos e serviços externos. São despesas 'invisíveis' mas obrigatórias para o funcionamento de um clube de futebol.





Em deslocações e estadias as águias gastaram 4,912 milhões de euros; em equipamento desportivo foram mais 2,342 milhões; vigilância e segurança, que "engloba os gastos com a organização de jogos, designadamente a contratação de assistentes de recinto desportivo e de policiamento, assim como os serviços de vigilância e segurança de instalações e eventos", outros 2,187 milhões. Pela licença da marca Benfica, a SAD pagou 7,501 milhões de euros.Há ainda os custos inerentes à gestão operacional do estádio, que subiram de 10,384 milhões de euros em 2019 para os 25,724 milhões em 2020, a maior fatia entre os "fornecimentos e serviços externos". Neste âmbito, a SAD explica que "o aumento dos gastos com a gestão operacional do estádio é compensado pelo acréscimo dos rendimentos operacionais da Benfica SAD associados à exploração do estádio, que no presente exercício tiveram um impacto positivo de 16.680 milhares de euros. Em 30 de junho de 2019, os montantes correspondentes negociados no âmbito do contrato de utilização entretanto revogado, eram divulgados na rubrica de rendas e alugueres, tendo o comparativo sido reexpresso".Já a gestão da BTV, canal de televisão do clube, custou na última época 5,507 milhões de euros, sensivelmente o que já tinha sido gasto na temporada anterior. Já a rubrica "trabalhos especializados", onde a SAD gastou 11,430 milhões de euros, inclui "diversos fornecimentos e serviços prestados por terceiros, sendo de destacar os gastos com consultores e de assistência técnica", informa o Relatório e Contas.O valor total desta rubrica "fornecimentos e serviços externos" ascende a 72,663 milhões de euros.