«Uma 1.ª parte de categoria»: a análise à vitória do Benfica frente ao Tondela

O Benfica venceu em casa do Tondela por 2-0, em jogo da 30.ª jornada da Liga. Bastaram 20 minutos aos 'encarnados' para definirem o rumo do encontro, com golos de Pizzi, aos 12 minutos, e de Everton.Com esta vitória, o clube da Luz reforça o terceiro posto, com 66 pontos. Record ouviu conhecidos adeptos das águias sobre o jogo.



Mário João (ex-futebolista): "Foi uma 1ª parte de categoria do Benfica, podíamos ter marcado 3 ou 4 golos. Na 2ª, teve o Helton Leite de brilhar. Com o FC Porto tem de haver outra mentalidade, a equipa tem de jogar da mesma forma em casa e fora. Os jogos têm duas partes e não só uma."





: "Uma primeira parte completamente dominada pelo Benfica. Entrou muito forte e criou algumas oportunidades de golo, chegando à vantagem com muita naturalidade. O Tondela deu algum trabalho mas a defesa esteve muito concentrada."

Kennedy (treinador e ex-futebolista): "Na primeira parte o Benfica entrou muito bem, criou várias oportunidades de golo. O Tondela reagiu e o Helton Leite fez três grandes intervenções. Foi uma vitória justa. Pensar no FC Porto na 2ª parte? É normal. Com o 2-0, o jogo estava controlado."