Úmaro Embaló: «Benfica está acima de qualquer clube no que diz respeito à formação»

O avançado Úmaro Embaló admite que o grupo de Portugal no Europeu de sub-19 vai ser difícil de superar, mas que a equipa está mentalizada para as dificuldades nos confrontos com Itália, Espanha e Arménia, e que o único objetivo é ganhar.

"Estamos a trabalhar para melhorar e a preparar da melhor maneira o primeiro jogo. Toda a gente sabe que não temos um grupo fácil, estamos mentalizados para isso, mas vamos trabalhar muito para dar a volta e passarmos à segunda fase", afirmou em entrevista à agência Lusa o jogador que nasceu na Guiné-Bissau.

O atleta do Benfica desvaloriza o facto de a equipa poder ter pouco apoio nas bancadas, uma vez que a prova se realiza na distante Arménia, e prefere antes focar-se na defesa do título que Portugal conquistou o ano passado, frente à Itália, na Finlândia.

"É uma motivação para nós. Queremos fazer o mesmo, estar lá em cima e é para isso trabalhamos todos os dias. Todos os que aqui estão querem ganhar o Europeu e era importante para nossa carreira", acrescenta Úmaro.

Depois de uma época em que passou pelos juniores, equipa B e sub-23 do Benfica, o avançado acredita que na próxima época pode singrar na equipa B e até mesmo chamar à atenção de Bruno Lage e "dar o salto" para o plantel principal.

"Neste momento estou focado na seleção, mas a ambição é trabalhar e lutar para chegar ao topo. Acho que é normal ter a ambição de chegar à equipa principal, é o sonho de qualquer um que joga no Benfica. Mas não tenho pressa e quero é preparar-me da melhor maneira, passo a passo", diz o esquerdino, que terminou a época com 13 golos marcados.

Sobre Bruno Lage, com quem já trabalhou no Seixal, quando o técnico orientou a equipa B, assume que "é uma ajuda" contar com um treinador que aposta na formação e diz mesmo que o Benfica é uma referência nesta área.

"O Benfica neste momento está acima de qualquer clube no que diz respeito à formação e é uma aposta certa a de dar espaço aos jogadores portugueses", termina.

Portugal, campeão europeu em título de sub-19, parte para a Arménia em 10 de julho e no dia 14 defronta a Itália, no primeiro jogo do grupo A, numa reedição da final do ano passado. Depois, dia 17, mede forças com a Espanha, encerrando a fase de grupos frente à Arménia, no dia 20.

O Europeu de Sub-19 realiza-se na Arménia, de 14 a 27 de julho de 2019.