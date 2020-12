Umaro Embaló infetado com Covid-19

Umaro Embaló, extremo da equipa B do Benfica, também está infetado com Covid-19, apurou Record. O jogador, de 19 anos, ficou fora da convocatória para o encontro com o Penafiel, este domingo, depois de ter acusado positivo para o novo coronavírus.





Este é o terceiro caso de infeção dos encarnados conhecido hoje. Recorde-se que os encarnados confirmaram que o defesa-central Jardel e o avançado Gonçalo Ramos também acusaram positivo, nos testes realizados na madrugada de quinta-feira, no regresso de Aveiro, após a Supertaça.Recorde-se que a formação secundária dos encarnados também não conta com Daniel dos Anjos. O avançado brasileiro suspendeu temporariamente a carreira, para tratar uma miocardite aguda, resultante da infeção de Covid-19.