Embaló, o Di María do Seixal, passou fome e agora sonha com a 1ª equipa: «Trabalho para isso»

Umaro Embaló evolui na equipa B enquanto aguarda pela chegada à primeira formação do Benfica, algo que o extremo de apenas 19 anos considera um sonho. "É o sonho de qualquer jogador que trabalha no Benfica, eu trabalho para isso. Como jogador, sou forte, explosivo rápido e gosto de atacar e defender", reiterou o jovem futebolista em declarações à Agência EFE.





Embaló aterrou no Seixal em 2014 após uma passagem pelo Oeiras onde já tinha a alcunha de um antigo jogador das águias. "O meu ídolo é Ángel Di María. Na Guiné-Bissau já me chamavam assim. Tenho as mesmas características dele, sou rápido e fininho", vincou o dianteiro que nasceu na antiga colónia portuguesa e chegou a solo nacional com 12 anos, altura em que se deparou com dificuldades. "Deixei a minha família para trás. Não foi fácil mas era o meu sonho. O convite do Benfica é um sonho para qualquer criança e já levo seis anos no clube", explicou Embaló. Antes, na Guiné-Bissau, o jogador recorda que passava fome. "Comecei na escola do meu bairro. Destaquei-me e daí fui para uma escola de futebol mas não era nada fácil: viajava, treinava sem parar e sem comer. Não foi nada fácil. Aos 12 anos, surgiu a oportunidade de vir para uma captação no Benfica. Foram mais crianças mas só eu e outro amigo que está no Leixões é que foram os selecionados. Lembro-me que não dormia, telefonava a perguntar se havia sido o escolhido", recordou.O internacional português pelas seleções jovens tem contrato com os encarnados até junho de 2024 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Para Embaló, a família foi sempre sagrada. "Ajudei sempre a minha família desde o momento em que passei a ter contrato de formação. Todos os meses tinha de a ajudar. Sei de onde vim e as dificuldades que ali senti. Pouco aqui é muito por lá [na Guiné-Bissau]. Ajudo o máximo que posso", deixou claro o jogador que na última temporada apontou dois golos em 10 encontros pela equipa B do Benfica, clube do qual só tem bem a dizer."É uma grande experiência, sempre a evoluir ao máximo, como homem e jogador. Aprendo e cresço todos os dias. A época nos iniciados foi brutal, com um treinador excelente como Luís Nascimento. Aqui todos os treinadores são de topo porque existem profissionais em todos os escalões. Não há apenas grandes instalações, as pessoas também são grandes", elogiou Umaro Embaló.Em Barcelona, conta com um grande amigo que se vai afirmando pelos blaugrana em tenra idade: Ansu Fati. "Num torneio de clubes no Dubai, a final foi entre Benfica e Barcelona. À hora da refeição, começámos a falar porque éramos ambos da Guiné-Bissau. Ele nasceu a uma hora do Bairro Militar, o local onde eu vivia. Desde então que a amizade perdurou, somos como irmãos e a família dele trata-me como um irmão", revelou Embaló.