'Um Bigodix à Chalanix': adeptos do Benfica querem homenagear Chalana no domingo

Nas redes sociais correm petições para que o Benfica homenageie no domingo Fernando Chalana, dia em que a glória encarnada faz 60 anos e em que a equipa de futebol recebe o Nacional, no Estádio da Luz. Uma das páginas pioneiras foi a 'Mão de Vata' que, através do Facebook, apelou aos dirigentes para que ao invés das habituais cartolinas, que servem para a coreografia pré-jogo, deixem um bigode nas cadeiras para que os adeptos possam homenagear o antigo extremo, que sofre de Alzheimer e viu a doença agravar-se nos últimos tempos "Tudo se conjuga para uma desejada, merecida e sentida homenagem ao homem que está a passar por dificuldades, onde estas mais doem: na saúde. Assim, e apenas porque nem todos são como eu e, portanto, em 4 dias não conseguem promover um frondoso cortinado de pêlo acima do lábio, seria da mais elementar justiça que o SLB, da mesma forma que coloca cartolinas coloridas para coreografias pré-jogo, deixasse nas cadeiras do estádio um bigode (de papel ou felpudo, consoante o comprometimento com a ideia) para que fosse usado pelos benfiquistas durante os 90 minutos. A ação seria simples, o efeito é que seria Genial ... como o pequeno Astérix Encarnado", pode ler-se na página em questão, sob o mote 'Um Bigodix à Chalanix'.Um texto que tem sido partilhado noutras páginas benfiquistas na blogoesfera, na esperança de que os dirigentes das águias levem a ideia para a frente. Recorde-se que já no último encontro das águias, diante do Sporting, o Estádio da Luz 'parou' ao minuto 10 , com a claque No Name Boys a dar o mote, entoando um ‘Allez Chalana, allez’ que foi repercutido depois por todo o recinto. Isto antes de Bruno Lage dedicar o triunfo sobre os leões a Chalana