«Unidos, na mesma direção»: Jorge Jesus deixa mensagem aos benfiquistas

Jorge Jesus deixou, esta terça-feira, uma mensagem aos adeptos do Benfica. Através da sua conta oficial do Instagram, o treinador das águias afirmou que a equipa continua a trabalhar "intensamente" e de forma unida. "Trabalhando intensamente, unidos, na mesma direção", pode ler-se na publicação feita há poucos minutos na página do treinador.





Recorde-se que o Benfica arrancou nesta segunda-feira os trabalhos tendo em vista a preparação da nova época, sendo que o primeiro jogo oficial das águias será entre 15 ou 16 de setembro, a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, num jogo de extrema importância para os encarnados e que será disputado a apenas uma mão.