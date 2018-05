‘Fica Bem Seguro’ e ‘Faz da Tua Escola um viveiro!’. Estes foram os projetos apresentados ontem pela Fundação Benfica em Pedrógão Grande e Castanheira de Pera, terras que ainda hoje choram os enormes incêndios do ano passado. Lembrando que o Benfica tem memória, o presidente Luís Filipe Vieira foi o porta-voz da solidariedade do clube encarnado.

"Se num primeiro momento interessava ajudar a resolver problemas imediatos, hoje assinalamos, sobretudo, o lançamento de projetos de futuro, que visem preparar os mais novos para a prevenção e reflorestação", sublinhou, frisando que as iniciativas vão envolver "6 mil alunos e as suas famílias", que resultarão na plantação de "18 mil novos carvalhos nos 16 municípios afetados" pelos incêndios.

Acompanhado por Carlos Móia e Jorge Miranda, presidente executivo e diretor, respetivamente, da Fundação Benfica, o líder das águias mostrou-se satisfeito pelo lançamento de um jogo didático que "ensina as crianças a prevenir incêndios, acidentes e riscos em casa, na escola e nos espaços que habitualmente utilizam". Durante a visita à Escola EB 2,3 Bissaya Barreto, em Castanheira de Pera, Vieira defendeu que esta foi "a melhor forma de atrair a atenção dos jovens para a defesa da natureza e do meio ambiente". "Independentemente do clube de cada um, e é bom e salutar existirem adeptos com gostos diferentes, neste jogos estamos todos do mesmo lado, e todos, com sã rivalidade, nos unimos em prol de um interesse bem maior."

Antes, esteve em Vila Facaia (Pedrógão Grande), onde testemunhou as obras de recuperação de uma habitação que no ano passado foi destruída pelo fogo e que a Fundação Benfica está a ajudar a reconstruir. "É um exemplo simbólico, mas bem expressivo, da forma concreta como ajudámos quem mais foi afetado."