Universidad quer Lema

O Universidad do Chile está à procura de um defesa-central para reforçar o plantel e, nesse sentido, o nome de Cristián Lema é um dos que está em cima da mesa. A informação foi veiculada ontem pela Fox Sports chilena, que refere que o clube vai tentar o empréstimo do jogador do Benfica com opção de compra.Segundo aquele órgão, o Universidad do Chile sabe que não será fácil garantir o central, de 28 anos, uma vez que os encarnados não estão dispostos a abrir mão dele por qualquer valor. Nesse sentido, o empréstimo surge como uma alternativa mais viável para o 3º classificado da última edição do campeonato do Chile.Recentemente, Lema foi associado ao Boca Juniors, sendo que essa opção, como Record escreveu, é do agrado do jogador. Contratado no último verão, depois de ter terminado contrato com o Belgrano, Lema cumpriu apenas dois jogos de águia ao peito.