Uros Matic recorda passagem pelo Seixal: «Pablo Aimar foi a minha maior influência»

Uros Matic chegou ao Benfica em 2013 numa altura em que o irmão Nemanja fazia parte do plantel principal, rumando em janeiro ao Chelsea. O irmão mais novo do agora jogador do Manchester United, atualmente nos cipriotas do APOEL, explicou que Aimar foi uma grande inspiração para o resto da carreira.





"Estou grato por ter jogado com jogadores tão bons. Pablo Aimar foi quem teve a maior influência sobre mim. Se perguntarem ao Messi quem é o melhor jogado, ele dirá que foi o Aimar. Tive a oportunidade de conhecê-lo e ver como era o seu futebol. Isso mudou completamente minha filosofia sobre o jogo. E sim, é claro que toda a gente sonha em jogar num grande clube, mas nem todos podem jogar pelo Real Madrid. Estou muito feliz com a evolução da minha carreira neste momento", vincou em declarações ao portal 'Spox'.Uros Matic, agora com 29 anos, cumpriu 16 jogos oficiais pela equipa B do Benfica em 2013/14 e partilhou o balneário com jogadores como João Cancelo, Bruno Varela, Lindelöf, Nélson Semedo, Bernardo Silva ou Carlos Martins.