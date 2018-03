Vagner foi o último guarda-redes da Liga a atuar no que ele próprio apelida de "lamaçal". Titular na deslocação do Boavista ao Marcolino de Castro, o brasileiro, de 31 anos, sofreu três golos do Feirense, o último dos quais (apontado por Crivellaro) com clara influência das más condições do relvado dos fogaceiros.





"O relvado estava impraticável! Mas não há nada a fazer... É uma questão de sorte. Aquele lance foi o do terceiro golo e, na altura, nada decidia no que ao vencedor diz respeito, mas a verdade é que poderia ter servido para encontrar o vencedor do jogo. Naquele momento, tentei fazer algo que nem é habitual, que é defender um pouco mais adiantado, precisamente para evitar que a bola batesse à minha frente e mudasse de trajetória. Mesmo assim, não foi suficiente. É muito complicado para os guarda-redes", alerta o jogador axadrezado, servindo o aviso também para Bruno Varela.

Autor: Rúben Tavares