Vale e Azevedo está livre de caso de apropriação de 1,2 milhões de euros

A TVI avança que João Vale e Azevedo, antigo presidente do Benfica, está livre de um processo em que era acusado de apropriação de verbas provenientes dos direitos de transmissão televisiva de jogos europeus do clube encarnado entre 1998 e 1999, no valor de 1,2 milhões de euros.





O canal diz ter tido acesso a um documento de 20 de fevereiro no qual o Tribunal Judicial de Lisboa declara o arquivamento do processo de forma definitiva, indo de encontropor terem passado mais de 20 anos após a alegada prática dos mesmos.Recorde-se que este processo tinha o julgamento marcado para 7 de março, mas os juízes desembargadores da Relação de Lisboa consideram que a prescrição ocorreu em 2018, quando já passavam 18 anos dos factos em causa, segundo o acórdão.