Vale e Azevedo livre da insolvência: Benfica perde 15 milhões de euros

A Justiça inglesa exonerou João Vale e Azevedo da insolvência, por considerar que o antigo presidente do clube da Luz não tem capacidade para pagar os 60 milhões de euros que deve, revelou esta sexta-feira a TVI. O advogado havia sido declarado insolvente há 11 anos.





De acordo com a estação de Queluz de Baixo, os credores já foram notificados da decisão. Entre eles, está o Benfica, que reclamava de Vale e Azevedo uma dívida de 15 milhões de euros, verba relativa a transferências de cinco jogadores e venda de terrenos, no chamado caso Euroárea. O caso mais mediático relativo a atletas foi o do russo Ovchinnikov, que levou à condenação de Vale e Azevedo.O empresário Pedro Dantas da Cunha é o principal credor, que assim fica receber 23 milhões de euros, já com juros, verba relativa a um caso que envolveu um prédio no Areeiro que Vale e Azevedo o fez perder.Vale e Azevedo, que ficou conhecido pela máxima "um escudo é um escudo", vê restituídos todos os direitos em Inglaterra. Na prática, pode comprar carros e imóveis de luxo, sem que esses bens sejam executados.