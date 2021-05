Valencia deixa cair Ferro

O Valencia vai devolver Ferro ao Benfica e já encontrou substituto. De acordo com o jornal ‘La Razón’, o clube ché tem como alvo para o centro da defesa Sergi Gómez, que não entra nos planos do Sevilha.

O regresso de Ferro ao Benfica há muito que tem sido ventilado – de resto, como Record já deu conta. Com a estratégia de redução de custos, os responsáveis encarnados apostam no regresso dos jogadores que se encontram emprestados.

Campeão nacional em 2018/19, formando dupla com Rúben Dias, Ferro, de 24 anos, iniciou 2020/21 sob as ordens de Jorge Jesus. Com sete jogos realizados, optou por sair em janeiro, procurando ter mais oportunidades. A verdade é que no Valencia a situação do central não mudou: atuou apenas em dois encontros.