Valencia fartou-se de esperar por Ferro e já tem alternativa

O Valencia fartou-se da incerteza em torno da saída de Ferro do Benfica e, segundo o jornal espanhol 'La Razón', decidiu desistir em definitivo do defesa português e até já definiu Edson Álvarez, do Ajax, como alvo prioritário para reforçar a zona central da defesa. Segundo o referido jornal, em causa está o facto de o Benfica apenas tencionar libertar Ferro quando fechar Lucas Veríssimo, algo que fez os che darem por concluídas as negociações, já que têm urgência em garantir um reforço.





De acordo com a mesma fonte, Ferro estará a fazer força para sair , mas o Benfica não facilita, pois não quer ficar apenas com três defesas centrais disponíveis (Otamendi, Vertonghen e Jardel), pelo que o mais certo é o seu futuro não passar, pelo menos no imediato, pelo conjunto onde atuam Gonçalo Guedes e Thierry Correia.