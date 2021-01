Valencia interessado em Florentino Luís

O Valencia tem como prioridade neste mercado de inverno a contratação de um médio centro e Florentino Luís é uma das possibilidades mais fortes. De acordo com o ‘Estadio Deportivo’, o médio do Benfica, que está cedido por empréstimo ao Monaco, surge numa lista restrita de possíveis reforços que têm o aval do treinador Javi Garcia.





O internacional sub-21 português continua sem se conseguir afirmar no Monaco e soma apenas seis jogos no emblema do principado.