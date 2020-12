Valencia prepara novo ataque para levar Ferro

Quarta opção na hierarquia de defesa centrais no Benfica, atrás de Nico Otamendi, Jan Vertonghen e Jardel, Ferro poderá estar a viver os seus últimos tempos de águia ao peito. Segundo o 'AS', o Valencia prepara-se para um novo ataque para tentar levar o defesa para Espanha, depois de também já o ter tentado no verão, na altura sem sucesso.





De acordo com o 'AS', o negócio proposto será um empréstimo (com uma possível opção de compra), com o Valencia a ter do seu lado a vontade do defesa, que pretende sair do Benfica para ter os minutos de jogo que não consegue nas águias.Para lá de Ferro, na agenda do Valencia está ainda o nome de Daniele Rugani, defesa que está cedido pela Juventus ao Rennes.