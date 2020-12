Valencia quer Ferro por empréstimo

Ferro está novamente na rota do Valencia. De acordo com a ‘Cadena Cope’, o clube espanhol, depois de ter recebido uma nega do Benfica no verão, está novamente a negociar a mudança do central para o emblema Che já em janeiro, por empréstimo.





O defesa formado no clube da Luz está no topo das prioridades do Valencia na reabertura do mercado. Na Luz, o jovem central não tem tido espaço esta temporada.