Valladolid entra na corrida por Raul de Tomas

Cada vez com menos espaço no Benfica, Raul de Tomas continua a ter muito mercado em Espanha pese embora o reduzido número de minutos que teve pelas águias na primeira metade da temporada. Assim, já depois de Espanyol e Sevilha terem sido apontados como estando interessados no avançado, esta segunda-feira o 'Mundo Deportivo' adianta o nome do Valladolid, equipa que terá já abordado o Benfica para saber as eventuais condições para um empréstimo.





Antigo jogador do clube, Raul de Tomas deixou boas memórias em Valladolid, já que ali, numa temporada, apontou 14 golos, mas ao que parece o negócio não terá grandes pernas para andar, especialmente em face da forte concorrência de Espanyol e Sevilha pelo dianteiro das águias.