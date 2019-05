"Vamos com tudo", "só falta uma final": jogadores do Benfica apelam à união nas redes sociais

Já passavam das 3 da manhã quando o, mas muitos jogadores aproveitaram a viagem para partilharem nas redes sociais o que lhes vai na alma. Com emojis de força e apelos à união, Samaris, João Félix, Pizzi e muitos outros constataram com alegria no Instagram que depois doos encarnados ficaram "a uma final" da conquista do título."Uma final!!! É o que nos falta! Vamos com tudo, todos juntos!Samaris"Foco até ao fim! Falta uma final!Rúben Dias"Falta uma final, até ao fim família"Ferro"Incrível, mais uma final ganha, só mais um passo para chegar ao objetivo. Obrigado benfiquistas"Grimaldo"Falta uma final! Vamos Benfica"Pizzi"One step closer [um passo mais perto]"Rafa"Até ao fim família!!!"João Félix"Só falta uma verdadeira final! Vamos com tudo."Seferovic"Cada vez mais perto do objetivo, só falta uma final no nosso estádio"Cervi