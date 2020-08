«Vamos receber uma delegação do Benfica»: Grêmio discute Cebolinha com as águias

Benfica e Grêmio discutem hoje a transferência de Everton Cebolinha para a Luz. A confirmação foi dada pelo presidente do clube brasileiro que, para já, deixou tudo em aberto.





"Não temos pronunciamento oficial. De momento não há nada. Estas questões só nos desestabilizam. Agora, às 12h00, quando eu chegar no hotel, vou ter mais informações. Só se existe algo que a gente não saiba. Deixem as coisas acontecerem naturalmente. Se ele vai jogar o Gre-Nal ou não, não há como dizer, pois não há nada concreto sobre nada. O que há de concreto é que, sim, vamos receber uma delegação do Benfica", referiu Romildo Junior à 'Rádio Bandeirantes'. O 'Globoesporte' acrescenta que o Benfica está a avançar nas negociações e já deixou mesmo para trás a concorrência do Everton.Ontem, Romildo falou come sublinhou que rejeita qualquer jogador envolvido no negócio , referindo que "por 30 milhões de euros será possível negociar". "