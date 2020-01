Tecnologia de fora-de-jogo falhou durante 22 minutos do Paços de Ferreira-Benfica

Uma falha num gerador após quebra de energia impediu a utilização da tecnologia das linhas de fora-de-jogo entre os 23:33 e os 45'+1 do Paços de Ferreira-Benfica (2-0).





De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, que explicou a situação na conta de Twitter utilizada para questões do vídeo-árbitro, a restante atividade do VAR não foi afetada e a situação não teve impacto na análise de qualquer lance."Falha de gerador após quebra de energia impediu a utilização da tecnologia das linhas de fora-de-jogo entre 23:33 e 45:00+1 minutos do Paços de Ferreira-Benfica. A restante atividade VAR não foi afetada. Situação não teve impacto na análise de qualquer lance."Refira-se que nesse período Rafa marcou o primeiro golo dos encarnados, tendo ainda existido um possível lance de penálti sobre Rúben Dias