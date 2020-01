Varandas Fernandes: «Acho que não há luta nenhuma fora das quatro linhas»

João Varandas Fernandes comentou as palavras de Pinto da Costa, depois de o presidente do FC Porto ter garantido que "o futebol português é ainda condicionado por fatores alheios ao mérito". O 'vice' do Benfica contrariou tal ideia.





"Vai ser uma luta muito difícil, travada dentro das quatro linhas. Acho que não há luta nenhuma fora das quatro linhas, os jogos decidem-se dentro das quatro linhas. Pelo que nós vemos, têm sido resultados justíssimos. Dentro das quatro linhas, o futebol tem estado a ser muito bem disputado e com resultados que me parecem justos", vincou em declarações à Rádio Renascença esta segunda-feira, reforçando a ideia: "Estamos isolados, com quatro pontos de vantagem em relação ao segundo classificado. Nos últimos 15 jogos, ganhámos 14. A vitória em Guimarães foi a 16.ª vitória consecutiva em jogos fora. Temos a melhor defesa e o melhor ataque. Há aqui um mérito indiscutível".Varandas Fernandes garantiu que no clube há a certeza de que "nada está ganho" no que ao campeonato diz respeito. "Há muito campeonato ainda pela frente. é uma luta que vai ser bastante difícil. o trajeto que a equipa está a ter é de elogiar e deve-se a um excelente trabalho realizado. De facto, aquilo que se está a prefigurar é uma luta muito difícil a dois, mas isso não quer dizer nada", acrescentou.Sobre os desacatos e a pirotecnica em Guimarães, o vice-presidente dos encarnados apelou à intervenção estatal. "No Benfica, lamentamos tais ocorrências, mas também temos de dizer que isto tem acontecido noutros estádios com outros clubes. Não é um problema só do Benfica, é do futebol português. Só se resolve com intervenção do Estado, que tem meios de segurança e de controlo que os clubes não tem. Em Guimarães, também tivemos adeptos e familiares de benfiquistas que foram agredidos. É um problema que nos preocupa bastante e têm de ser tomadas medidas obrigatoriamente", esclareceu Varandas Fernandes.