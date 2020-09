Varandas Fernandes assume desilusão e já pensa em conquistar campeonato e Liga Europa

João Varandas Fernandes assumiu a "desilusão" do fracasso na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões mas já apontou para o futuro. O vice-presidente do Benfica garantiu que é hora de pensar na competição que aí vem.





"Tivemos todos uma grande desilusão, mas é o que importante é levantar a cabeça. Nestes momentos é que a equipa técnica e os jogadores mais precisam de apoio. Estamos ainda no início da época, nos princípios da construção de uma grande equipa, e temos de estar focados e com os olhos postos no futuro, que no meu entender é a conquista do campeonato e da Liga Europa", vincou o dirigentes dos encarnados em declarações à Antena 1, dando conta aos adeptos de que não há razão para temer um debácle financeiro na Luz."O dinheiro tem de ser bem gerido e o Benfica é um clube muito responsável. Nos últimos sete anos têm visto os resultados da Benfica SAD, que são bastante positivos. É um facto. Não é por aí que eu penso que haja qualquer problema. O fair-play financeiro da UEFA tem sido respeitado pela SAD e continuará a ser respeitado. Temos uma gestão muito rigorosa e minuciosa. Com a gestão financeira que temos nos últimos anos. não corremos esse risco [de incumprimento]", acrescentou.Varandas Fernandes lamentou ainda "os constantes ataques" de que o clube tem sido alvo. "Só têm um único objetivo, que é enfraquecer o clube, ainda por cima quando os nossos adversários estão muito fragilizados nos seus projetos. O futebol é assim mesmo, é um jogo, tudo pode acontecer, mas todos sentimos que tínhamos melhor equipa. O importante é enfrentar o futuro com confiança, com ambição e dar vitórias a todos os benfiquistas, que é o que todos queremos. Acreditando no futuro e estando todos unidos, será um passo importante", vincou o 'vice' dos encarnados.