Varandas Fernandes: «Bastava marcarem alguns penáltis para o Benfica ter mais oito pontos»

Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, concedeu esta segunda-feira uma entrevista à 'Rádio Renascença' onde reforçou as críticas deixadas por Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus às arbitragens, afirmando que as águias poderiam nesta altura do campeonato ter mais oito pontos caso "algumas das grandes penalidades" a favor dos encarnados tivessem sido assinaladas.

"Bastava marcarem algumas das grandes penalidades, que todos viram que não foram marcadas, para termos mais oito pontos, pelo menos. E temos rivais com 12 grandes penalidades e nós temos zero. É esta realidade que se constata", atirou.

Recorde-se que o Benfica soma atualmente 39 pontos, menos 16 do que o líder Sporting (que soma mais um jogo realizado), podendo esta segunda-feira diminuir para 13 caso vença na receção ao Rio Ave (19 horas).