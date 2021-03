Varandas Fernandes: «Chegar ao primeiro lugar é extraordinariamente difícil»

O vice-presidente do Benfica, João Varandas Fernandes, garantiu que alcançar o título nacional em 2020/21 é possível mas complicado e apontou a outros objetivos no futebol.





"Ainda é matematicamente muito possível chegar ao primeiro lugar mas é extraordinariamente difícil. Nada é impossível mas é muito difícil. Ter o acesso à Liga dos Campeões de forma direta julgo ser possível e que esteja ao nosso alcance. Assim tenhamos uma pontinha de sorte que o futebol precisa de ter, com a bola em vez de ir um centímetro ao lado e para fora vá um centímetro para dentro. É a maneira como eu vejo estas coisas. Se nós conseguirmos estarmos nesta rampa de recuperação física das nossas capacidades musculares e respiratórias, penso que estão reunidas as condições. O presidente tem dado tudo ao futebol para que não falte nada. Nisso estamos perfeitamente descansados porque foram feitos reforços, foi dado todo o apoio, precaução e segurança à volta da própria equipa. Tivemos momentos de azar", reiterou em declarações à BTV, atribuindo culpas à Covid-19."Temos essa situação estanque como sempre tivemos. Tivemos todo o cuidado no Benfica Campus de prevenir a saúde dos atletas, do corpo técnico e da estrutura de apoio ao futebol profissional. Sempre houve um apoio grande, uma metodologia de cuidados implementados desde a primeira hora. Muitas vezes as nossas derrotas para infelicidade de todos os benfiquistas não se devem só à Covid-19. Ele teve uma influência determinante. Também se deve a algumas infelicidades que algumas arbitragens tiveram contra nós. Essas infelicidades são bastante comentadas nos mais variados fóruns e são reconhecidas pela maioria dos comentadores. Tivemos decisões que não foram as mais justas para o Benfica e tivemos decisões relativamente a penáltis que poderiam ter sido marcados e não foram. Isso ajudou a contribuir para que tivéssemos a classificação que neste momento temos. Quero dizer que, apesar de estarmos em desvantagem com tudo isto, acredito muito que vamos conseguir atingir os nossos objetivos", acrescentou Varandas Fernandes."Gostei. Há uma melhoria evidente, também no entrosamento. Não sou um especialista em futebol. Gosto muito de futebol. Desde muito pequeno que venho ver os jogos do meu clube de sempre que é este. Tenho gostado nos últimos jogos, a equipa tem vindo a evoluir e está mais segura. Obviamente que podemos falar mais tarde sobre isso mas em relação à capacidade física nota-se que, gradualmente, há alguma melhoria para quem está um pouco mais atento. São bons sinais. A equipa está a recuperar de uma infeliz pandemia de que nos atingiu de forma dramática. Os índices físicos começam finalmente a recuperar. É um bom sinal e augúrio. Portanto, esperamos que as coisas aconteçam dentro deste sentido.""Fomos dos poucos clubes na Europa que tivemos uma vaga de pandemia a invadir a equipa principal de futebol, até com alguns dirigentes infetados também ligados à estrutura do futebol. Chegámos a ter, salvo o erro, 12 jogadores infetados de forma grave. Isso deixa sequelas não só do ponto de vista da fadiga muscular mas como em relação aos parâmetros da capacidade respiratória. São sequelas que demoram algum tempo a recuperar. Tenho convivido com bastantes doentes que têm passado pelos nossos hospitais. E o que se encontra é justamente isso. Mesmo em atletas de outras modalidades e outros clubes, eles têm tido de facto uma grande dificuldade em recuperar, nomeadamente a nível da capacidade respiratória. Aquilo que mais sentem é a fadiga muscular. É natural que a nossa equipa de futebol principal que tem um nível de exigência muito grande, um profissionalismo muito forte, é normal que se note bastante. Infelizmente, esta vaga pandémica que nos atingiu de forma quase generalizada foi de facto um problema grave. Impediu-nos de ter uma boa prestação em alguns jogos. Não a tivemos. Na minha interpretação, foi justamente por isso. Há parâmetros de capacidade respiratória que o atleta não tem. Isso impediu-nos de treinar, de conviver e de estar mais próxima da equipa técnica. Apesar da grande maioria das pessoas não ter dado o devido valor a isso, foi uma coisa que nos marcou de uma forma muito acentuada e nos prejudicou imenso nesta caminhada do campeonato nacional e nos jogos que temos vindo a realizar nos últimos meses. Este tempo está, de facto, a passar em parte. Esperamos não ter nenhumas recaídas."