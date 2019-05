Varandas Fernandes: «Conquista do campeonato seria uma vitória da verdade desportiva»

O vice-presidente do Benfica, Varandas Fernandes, garante que "2012/2013 não é um fantasma", mas lembra que "nada está ganho ainda". Em declarações à 'RR', o digirente encarnado apela ao apoio de todos os benfiquistas nas "três finais que faltam", referindo que a conquista do título "seria uma vitória da verdade desportiva"."Deixo o forte apelo para as três finais que faltam. Nada está ganho ainda. 2012/13 não é um fantasma, mas ainda faltam três jogos e só no fim é que saberemos se vamos ser campeões, ou não. Temos de ser realistas e temos os pés assentes na terra. Nada está ganho, e estou a fazer um apelo para uma grande mobilização dos benfiquistas. O campeonato seria uma vitória da verdade desportiva, e é esse o nosso desejo", sublinhou Varandas Fernandes.O dirigente do Benfica referiu ainda que o clube deverá tomar uma atitude, na sequência do castigo de três meses de suspensão aplicado ao presidente, Luís Filipe Vieira."Isto é muito sério e preocupante, comparativamente a outras decisões. Os órgãos próprios do Benfica estão a analisar a questão, os conteúdos e os argumentos, mas digo, o nosso sentimento de revolta e indignação é tão extenso que existem um conjunto de cenários a ser refletidos, que implicam uma atitude do Benfica. Temos observado um acentuar de todos os problemas do nosso futebol, e a nossa decisão será comunicada oportunamente", referiu o vice-presidente dos encarnados.O clube da Luz garante que suspensão não vai criar "algum foco de distração" nesta fase da época