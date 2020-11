Varandas Fernandes diz que Vieira está "tranquilo": «O clube tem ganhado todos os processos»

Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, garantiu em declarações à Rádio Renascença que Luís Filipe Vieira está "tranquilo" no que toca às buscas ontem efetuadas ao clube por parte das autoridades judiciais. "O presidente Luís Filipe Vieira continua tranquilo e a dar todo o seu tempo ao Benfica. Estas questões aborrecem qualquer pessoa, mas ele continua a pensar em projetos cada vez mais inovadores para o clube", referiu.





"Existe muita contra-informação. Fala-se de muita coisa que não tem correspondência com a realidade. Não vou entrar em pormenores. Os processos estão com as equipas jurídicas, a investigação tem de ser respeitada e vamos colaborar como sempre", sublinhou, deixando uma garantia: "A credibilidade do Benfica vê-se em sede própria e, até agora, o clube tem ganhado todos os processos. E é respeitado, o Benfica é respeitado por honrar todos os seus compromissos. Os benfiquistas podem estar confiantes que iremos manter o rumo que nos possibilitou chegar até aqui com bons resultados financeiros, desportivos e patrimoniais. Qualquer que seja o desfecho do processo, irá comprovar a legalidade de todos os procedimentos que têm sido usados."