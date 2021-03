Varandas Fernandes e a Taça em Coimbra: «Só temos de aceitar e jogar»

João Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, gostaria de ver a final da Taça de Portugal ser realizada no Estádio Nacional mas garantiu estando o derradeiro jogo marcado para o Municipal de Coimbra, a decisão deve ser respeitada.





"Ouvi que as razões para que o jogo seja em Coimbra são o mau estado do relvado do Estádio Nacional. Penso que está de facto em mau estado e é um estádio onde vamos jogar na segunda-feira. Na minha opinião, eu gostava da final no Estádio Nacional. É um símbolo, uma tradição onde as famílias convivem e sei bem que elas não podem agora conviver como conviviam antes. Era um polo de união, solidariedades, convívio e partilha desportiva. Isso era de facto muito positivo para o fenómeno do futebol nacional. Havendo outras alternativas e não podendo ser no Estádio Nacional, o estádio em Coimbra como o de Leiria ou o de Aveiro eram sempre as possibilidades em cima da mesa. A escolha penso que tenha sido da Federação Portuguesa de Futebol e nós só temos de aceitar e ir jogar a Coimbra", explicou em entrevista à BTV após o Benfica ter defrontado o FC Porto também em Coimbra, em agosto de 2020, na final da Taça de Portugal da última época."Foi um bom jogo. Não tive a oportunidade de ver o jogo em direto, vi o resumo. Gostei da primeira parte do Sp. Braga, da primeira meia hora, acho que foi uma boa vitória que o Sp. Braga teve no estádio do Dragão. É um clube que temos de respeitar como respeitamos todos os outros clubes. É um clube que tem as suas ambições e tem vindo a construir o seu próprio caminho. Dentro desse respeito que o Benfica tem em relação a todos os adversários, é dessa forma que vamos encarar o jogo. Com uma grande seriedade e um profissionalismo que temos sempre tido em todos os jogos em que participamos. É mais uma final. O Sp. Braga é um digno finalista. É contra ele que vamos ter de jogar e vamos ter de ganhar."