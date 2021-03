Varandas Fernandes e as críticas à direção: «Querem instalar a anarquia»

João Varandas Fernandes condenou esta sexta-feira a forma como alguns adeptos que guarda reservas sobre o benfiquismo se manifestam contra o presidente Luís Filipe Vieira e contra a direção do Benfica, reiterando que as "críticas são destrutivas" e por isso não são ouvidas pelos órgãos sociais.





"O Benfica é um clube democrático e tem de ser aberto à crítica. A crítica quando é construtiva, de boa fé e defende o Benfica, acho que é bem-vinda e deve ser acolhida por todos. Deve ser partilhada e refletida por todos. O Benfica é um clube aberto, do Mundo e de Portugal. Devemos estar abertos à crítica. A crítica que temos vindo a assistir de forma mais marcada, após as eleições de há quatro meses de forma democrática, com toda a legitimidade que a direção e o presidente têm para exercer o seu mandato nos três anos e meio que faltam, é de difamação. É uma crítica de insinuações, de ameaças de morte ao presidente e à própria estrutura. É uma crítica que quase me leva a crer que não ve, de benfiquistas. O benfiquista não deve pensar assim. Obviamente os resultados não nos agradam. Não estou aqui a dizer que temos sido felizes a nível dos resultados ou que não há algumas culpas até. Não é por aí. Tudo o que feito nos últimos anos do ponto de vista patrimonial e financeiro, quer em Portugal quer no Mundo… Não é por termos resultados menos positivos que se vai deitar abaixar o trabalho que levou muitos anos a construir quer pelo presidente quer quem tem acompanhado o presidente. Não vejo essas críticas com bons olhos. A comunicação social dá um determinado relevo a benfiquistas que só têm esse algum relevo porque dizem mal do Benfica. Se não dissessem mal do Benfica eram absolutamente irrelevantes", explicou o vice-presidente do clube de forma demorada, enaltecendo o trabalho de uma direção que estatutariamente não é remunerada."Acho que se devem fazer críticas com mais-valia. Vejo estas críticas com o objetivo de querer instalar a anarquia e de desestabilização. Quer o presidente, quer a direção, quer toda a estrutura não estão disponíveis para este tipo de crítica e não estão abertos a ela. Compreendo que sejam desabafos. Sou médico, estou à frente do maior centro hospital do país – o centro hospitalar de Lisboa central – e não durmo bem quando o Benfica perde. Os meus colegas benfiquistas também ficam tristes naquele dia. Parece que as coisas não correm bem. Isso não nos alegra, bem pelo contrário. Deixa-nos tristes e amargurados. Isso não pode ser a via ver para haver críticas destrutivas, ameaças de morte e insinuações que não levam a lado algum. Uma direção como esta que está coesa, com um presidente que passa horas e horas dedicado ao Benfica… Como sabem, nenhum dos membros da direção é remunerado. Estas são pessoas que trabalham intensamente a vida do Benfica. São pessoas que estão a pensar o Benfica a dez anos à frente, são pessoas que estão a pensar no Benfica internacionalmente. Os resultados não têm acontecido nesta época. Só espero que comecem a aparecer para que todos nos sintamos mais felizes, o país se sinta mais próspero e possamos andar na rua de sorriso aberto ao invés da máscara porque o Benfica ganhou", vincou em declarações à BTV.