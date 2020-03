Varandas Fernandes: «Juntos teremos a capacidade de salvaguardar milhares de clubes em Portugal»

João Varandas Fernandes é vice-presidente do Benfica mas exerce também a profissão de médico e traçou o retrato do combate à pandemia do novo coronavírus, falando de "apreensão" face à evolução de um contágio que pode ser "moderado ou repentino".





"Existe apreensão face à situação porque a evolução pode ser moderada ou mais repentina. A atitude dos profissionais de saúde é muito afirmativa e confiante. A importância da comunicação é essencial. Tem existido um comportamento exemplar por parte de todos. Tem tido seguido ao mais rigoroso aspeto de orientação. É também necessário seguir as indicações da Direção Geral de Saúde. Devemos olhar para todos os sinais que existem na comunidade", começou por referir o dirigente em declarações à BTV, esta quarta-feira, revelando que o milhão de euros doado pelo Benfica servirá para fornecer o Serviço Nacional de Saúde na compra de 40 ventiladores e mil máscaras."Nesta fase, o foco do Benfica, de todos os órgãos sociais e direção, está no combate que todos, sem exceção, devemos travar, contra esta gravíssima pandemia. Como foi dito nesta batalha, somos todos do mesmo clube. Sobre o futuro, acredito que juntos teremos a grande capacidade de salvaguardar os milhares de clubes que em Portugal têm sido o garante da prática desportiva e que, juntamente com os maiores, são os verdadeiros embaixadores e símbolos do país e desta grande nação", vincou Varandas Fernandes.Sobre o combate à Covid-19 no Benfica, o dirigente e médico ortopedista garantiu ter tido desde a primeira hora "adotado um rigoroso plano de prevenção e contingência, com prevalência para o teletrabalho". "Estão neste momento 500 colaboradores das áreas mais diversas do clube a trabalhar neste sistema. Existe um minucioso acompanhamento do trabalho dos atletas nas suas residências", explicou.