Varandas Fernandes lamenta falta de público na final da Taça: «FPF devia ser mais arrojada»

O vice-presidente do Benfica, João Varandas Fernandes, considerou esta terça-feira que a Federação Portuguesa de Futebol deveria ter tido outra ambição na hora de tentar persuadir os organismos governamentais de forma a contribuírem para que houvesse público na final da Taça de Portugal, agendada para domingo no Estádio Municipal de Coimbra.





"A FPF devia, através da sua influência e as suas negociações, ser mais arrojada do potno de vista de relação e diálogo com o próprio governo para que se viesse a verificar a presença de uma percentagem de adeptos no Municipal de Coimbra. Quando o senhor Secretário de Estado do Desporto [João Paulo Rebelo], com todo o respeito que nos merece, fala em gestão de risco e gestão de esforços, isso é uma preocupação que todos temos. O povo português, sejam dirigentes, clubes e empresas, têm tido uma gestão de risco e uma gestão de esforços. Não há ninguém em Portugal, de boa consciência, que não a tenha tido neste quase ano e meio", reiterou em declarações à TSF."Não faz sentido haver público na Liga dos Campeões e no Rali de Portugal e não haver na final da Taça de Portugal. Não há problema de haver público num estádio, de forma planeada e segura, respeitando as orientações da saúde pública. Já tivemos vários exemplos e já tivemos público no Estádio da Luz, num jogo da Liga Europa contra o Standard Liège. Estiveram presentes cerca de cinco mil adeptos e foi respeitado o que era o distanciamento, regras e orientações da DGS. Não compreendo porque é que vamos hoje a salas fechadas e não podemos estar num estádio ao ar livre, com todas as condições de acesso.""Acho que o futebol está a ser discriminado. Nós, Benfica, temos uma boa relação institucional com a DGS e com os organismos que tutelam e fazem a defesa da pandemia. Temos cumprido e feito cumprir as normas nas nossas instalações. É incompreensível. Não vejo a razão pela qual não há público na final da Taça de Portugal de forma ordeira e controlada. Era um merecido prémio ter público na final da Taça até pelo respeito que os portugueses têm tido perante as normas, evitando contágios de uma forma geral. Por que é que não pode haver cerca de 1.500 adeptos de cada clube no Municipal de Coimbra, separados em cada topo? O Santa Clara já teve público nos seus jogos, esta época."