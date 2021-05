Varandas Fernandes nega guarda de honra ao Sporting na Luz: «Não há receção nenhuma especial»

Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, negou estar a ser preparada qualquer "receção especial" ao Sporting no dérbi entre as duas equipas, no Estádio da Luz, referente à 33.ª jornada da Liga NOS.





Em declarações ao 'Bola Branca' da Rádio Renascença, o dirigente das águias assumiu que o clube irá receber os leões da mesma forma que recebe os restantes clubes, "sejam maiores ou mais pequenos"."Não há receção nenhuma especial, há respeito pelos clubes, é isso que o Benfica tem. Recebemos todos os clubes de maneira igual, sejam maiores ou mais pequenos. É isso que vamos fazer ao Sporting quando os formos receber no nosso estádio, com o mesmo respeito", atirou.