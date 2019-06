Varandas Fernandes: «O Benfica não se revê nesta agressividade que existe no futebol»

Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, esteve na conferência organizada pela Rádio Renascença, em Lisboa, e abordou vários temas, da arbitragem, ao caso dos emails."Os árbitros são pessoas como nós. Erram como nós erramos. A atitude que tem havido de crítica permanente para mim é desviar o foco daquilo que é importante. Em Portugal temos de nos habituar a perder ou ganhar. O português tem a mania de que a culpa nunca é dele. A culpa morre sempre solteira.""A escolha dos dirigentes deve ser criteriosa. Os dirigentes que não estão confortáveis só têm de sair e dar o lugar a outros.""Não me revejo neste clima de futebol. Não há nenhuma casa de família sem disciplina. O Benfica será fiel à regra da verdade. Sofremos vários ataques nos últimos tempos, violaram-nos a correspondência, respeitamos a opinião dessas pessoas. Dá-las paulatinamente em canais de televisão para ir derretendo não me parece bem.""O Benfica está disponível para olhar para dentro de si olhar para si próprio. Queremos ser melhores mais tempo, mais vezes. Se não formos melhores, a culpa é nossa. Temos de criar condições de projeto, disciplina. Não temos de nos meter na vida dos outros clubes. Somos uma empresa que cuida da nossa empresa. Não cuidamos das dos outros. Não estamos preocupados com o que se passa nos outros clubes.""Não se pode admitir que uma tarja apareça com pessoas ligadas à política e à cultura só por criticarem.""Eu acho que é possível juntar todos os clubes à mesa, incluindo os três grandes.""O Benfica não se revê nesta agressividade que existe e condenamos no futebol."