Varandas Fernandes pede público na final da Taça de Portugal

João Varandas Fernandes defende a presença de público na final da Taça de Portugal entre as águias e o Sp. Braga, a 23 de maio. "Há condições para tal, com todos os cuidados sanitários", sublinhou, no programa ‘Pontos nos is’, da BTV. O vice-presidente encarnado diz ainda esperar "algo fortemente positivo" por parte da equipa nesta época.