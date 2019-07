Varandas Fernandes promete alegrias

O vice-presidente do Benfica Varandas Fernandes não quis perder a despedida de Jonas e marcou presença na tribuna do Estádio da Luz. O dirigente, no intervalo do jogo, revelou os objetivos para nova temporada, e garantiu que a ideia "é voltar a dar alegrias" aos sócios.





"Estamos a começar mais uma época em que partimos com força. Estamos cá para trabalhar diariamente com o objetivo de voltar a dar muitas alegrias com aos sócios", afirmou o médico, à BTV, onde salientou que esta fase do ano é mais exigente também para a direção.