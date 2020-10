Varandas Fernandes: «Rui Costa tem perfil para vir a ser presidente do Benfica»

João Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, analisou os resultados das eleições da última quarta-feira que deram a vitória à Lista A, que integra, reiterando que agora há um renovado vigor e ânimo no presidente e na direção". "O clube pede projeto e grandeza. Tanto a nível nacional como internacional, temos de ter a garantia de que o Benfica vai ser cada vez maior e é esse o objetivo do presidente. Garantimos isso com todas as infraestruturas que têm sido feitas, com os projetos que existem - muitos iniciados e que ainda não se concluíram - e com os resultados desportivos, que são muito importantes nesta atividade. O que queremos é um investimento na parte competitiva, na parte desportiva, ter bons resultados. O Benfica é um clube ganhador, o que nós queremos é ganhar", vincou em entrevista à Rádio Observador.





O médico apontou também ao futuro e exaltou a presença de Rui Costa na lista para os orgãos sociais. "A presença de Rui Costa na direção é extraordinária, é uma mais-valia que o clube tem. Foi um brilhante atleta, é um grande benfiquista, tem um passado, um presente e provavelmente irá ter futuro. Foi um grande jogador do Benfica, soube representar-nos sempre ao mais alto nível, tanto nas seleções como a nível internacional. Faz parte da direção e é uma grande valia. Claro que tem perfil para vir a ser presidente do Benfica", sustentou Varandas Fernandes.A lista B, do grande adversário de Luís Filipe Vieira no ato eleitoral, também merece um comentário. "João Noronha Lopes é um benfiquista igual a nós, que teve responsabilidades num ato eleitoral que foi disputado. Todos os benfiquistas têm uma grande união, e, passado este período eleitoral, estou seguro de que vai haver uma união grande em torno da direção, do presidente e do que é a grandeza do Benfica. Não tem de haver afastamento ou aproximação, porque todos os sócios são fundamentais para o projeto do clube. É esse apelo que fazemos", vincou o 'vice' de Vieira.