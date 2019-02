Varandas ficará num camarote na visita à Luz

A rutura assumida com a direção do Benfica, e em concreto com Luís Filipe Vieira, fará com que Frederico Varandas assista ao dérbi da Taça de Portugal, na próxima quarta-feira, num camarote do Estádio da Luz (a que o clube visitante tem direito).Ou seja, o presidente do Sporting não se sentará na tribuna presidencial, junto aos dirigentes rivais, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com Sousa Cintra e Torres Pereira, quando os leões foram à Luz, ainda no mandato da Comissão de Gestão. No domingo, em jogo da Liga, em Alvalade, Varandas ocupará o seu lugar na tribuna.