Varela 'preso' à saída de Onana: Ajax diz 'nim' à compra do guarda-redes do Benfica

O Ajax confirmou recentemente que não irá renovar contratos que terminem no final do próximo mês de junho e neste lote estaria incluído Bruno Varela, guarda-redes cedido pelo Benfica. No entanto, a imprensa holandesa avançou ontem que os responsáveis do clube de Amesterdão ainda não tomaram uma decisão definitiva quanto à opção... de compra do guarda-redes, de 25 anos. Tudo dependerá do futuro do habitual titular: Onana.





O Ajax tem até 15 de maio para informar os encarnados de que pretende acionar a opção de compra, no valor de cinco milhões de euros, sendo possível que face ao novo coronavírus os clubes cheguem a um entendimento para prolongar este prazo. Certo é que o clube holandês tem na calha a venda do muito pretendido Onana e, caso tal venha a ganhar força, a opção pelo jogador formado na Luz avança.