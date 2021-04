Vários jogadores a pagar só neste ano

Luís Filipe Vieira tem bem definido o plano de ataque à próxima janela de mercado: a ideia é inverter por completo a estratégia do último verão e fazer deste um defeso com saldo positivo. Depois do maior investimento da história do clube em contratações, a ordem agora é para meter travão a fundo e voltar, na prática, ao que vinha sendo hábito nos últimos anos.





A SAD encarnada fez um pesado investimento no reforço da equipa para esta época, mas na prática há vários jogadores que apenas começam a ser pagos neste verão. É o caso de Darwin Núñez, Pedrinho ou Waldschmidt, por exemplo, sendo que só nestes três elementos está em causa um total de 57 milhões de euros. Esta verba será paga ao longo de vários anos.