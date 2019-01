Vasco Paciência: «Muito feliz por fazer parte deste grande clube»

Vasco Paciência não esconde o orgulho por ter assinado contrato com o Benfica. "Muito feliz por fazer parte deste grande clube!", escreveu o avançado de 18 anos na legenda da fotografia que partilhou já com a camisola do Benfica.



Vasco Paciência assinou contrato com o Benfica até 2023, onde irá ser integrado nos escalões de juniores, sub-23 e equipa B, anunciou o clube encarnado.



"Vasco Paciência assinou contrato com o Sport Lisboa e Benfica até 2023. O avançado, de 18 anos, chega proveniente do Boavista e vai evoluir nos contextos de juniores, sub-23 e equipa B", indicou o Benfica no seu site oficial.



O jogador fez a formação no FC Porto, mas estava atualmente ligado ao Boavista, pelo qual chegou a ser convocado por três vezes para a equipa principal, sem ser utilizado, mas tendo sido elogiado pelo treinador Jorge Simão.



"O Vasco Paciência vai ser um caso sério. As pessoas da minha geração lembram-se do Domingos e ele é muito semelhante na forma de jogar, tem as mesmas características. Para além disso, tem uma estrutura mental forte", disse o treinador.



Vasco é irmão de Gonçalo Paciência, que representa os alemães do Eintracht Frankfurt, e filho do treinador Domingos Paciência, antigo avançado e internacional que se notabilizou como goleador ao serviço do FC Porto.



Na carreira, Vasco Paciência começou nas escolas do FC Porto, clube no qual chegou aos juniores, já depois de ter representado também o Padroense. Nesta época assinou pelo Boavista, tendo disputado 12 jogos pelos juniores e marcado seis golos.