«Vata continua a dizer que não foi com a mão, mas hoje o VAR teria anulado»

Toni, que era adjunto de Eriksson no Benfica, continua a ter memória do jogo que ficou marcado pelo golo que ficou celebrizado como ‘mão de Vata’, há 30 anos. A, não disfarçando alguma surpresa. "Tínhamos a esperança de que as substituições pudessem mexer com o jogo e assim foi. O que ainda hoje não percebo é como aquela bola vai para a baliza e não para fora. Mas ainda bem", sublinha Toni, que mantém contacto com Vata. "Sempre foi um doce de pessoa. Continua a dizer que não foi com a mão, mas hoje o VAR teria anulado", brinca.





O treinador, de 73 anos, sublinha a reação das estrelas do Marselha ao ambiente – Amoros, Tigana, Deschamps, Papin, Waddle ou Francescoli . "Recordo com saudade o inferno da Luz. Em França, poderíamos ter levado 4 ou 5, mas a derrota por 2-1 criou muita expectativa. No túnel, antes do jogo, vi os jogadores do Marselha impressionados com o ambiente."