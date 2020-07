Vélez não desiste de tentar regresso de Ferreyra

Apesar de Facundo Ferreyra ter dado a entender numa primeira abordagem que não estava interessado em voltar ao futebol argentino, o Vélez Sarsfield não desiste e segundo a TyC Sports terá recentemente avançado com contactos oficiais tentando desbloquear a situação.





De acordo com aquela emissora, o diretor desportivo Pablo Cavallero terá sido encarregue de tratar das negociações com o empresário do jogador, ao passo que o presidente Sergio Rapisarda terá entrado em contacto direto com Luís Filipe Vieira para tentar saber quais as condições para uma eventual transferência.Lembre-se que Ferreyra chegou à Luz em 2018/19, na altura a custo zero depois de ter terminado o seu vínculo com o Shakhtar Donetsk, assinou contrato até 2022 mas nunca se conseguiu impor no clube encarnado. Esta época cumpriu a segunda fase de empréstimo ao Espanyol, clube ao qual foi cedido em meados de 18/19.