Veloso responde a António Oliveira: «Foi um grande jogador mas como pessoa vale zero»

As recentes declarações de António Oliveira foram um dos temas em destaque no programa '105x68' transmitido na noite de terça-feira pela BTV e António Veloso, antigo capitão do Benfica, lançou duras críticas à postura do antigo jogador e treinador do FC Porto e considerou que "a rivalidade só deve existir dentro das quatro linhas".





"O Oliveira sempre se propôs a ser eventualmente o futuro presidente do FC Porto, mas enquanto o Pinto da Costa lá estiver ele não entra lá. E daí a sua revolta. Está sempre a arranjar forma de poder entrar atacando o Benfica. Nem sei o que dizer. Achava-o extraordinário como pessoa e como jogador. Foi de facto um grande jogador, mas como pessoa vale zero. Dizer aquilo que disse não é de um ser humano com cabeça, tronco e membros", afirmou o antigo defesa encarnado.