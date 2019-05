O Benfica revelou que voltarão a existir bilhetes para a receção ao Santa Clara, agendada para sábado que poderá confirmar o título nacional por parte dos encarnados. O clube da Luz revelou que a partir das 9 horas desta terça-feira irão ser disponibilizados ingressos no mercado secundário relativos a sócios que aceitem revender o lugar englobado nos respetivos 'Red Pass'.De acordo com as águias, os bilhetes para o jogo da 34ª jornada serão disponibilizados nas bilheteiras do Estádio da Luz, no site oficial, nas casas do clube, nas lojas oficiais do Benfica e no centro comercial Vasco da Gama.