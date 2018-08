O Benfica anunciou esta sexta-feira, através do seu site oficial, que a venda de lugares no Estádio da Luz para esta época já ultrapassou os 70%, sendo por isso expectável que se supere o recorde da última temporada.As águias informam que até 31 de julho foram vendidos um total de 44.032 lugares do estádio (35.932 lugares de particulares e 8.100 lugares Corporate). Os vice-campeões recordam que a última temporada terminou com o recorde de ocupação em lugares anuais num total de 46.702, o representa 72,8% de ocupação face à capacidade máxima. Assim sendo, é provável que os encarnados superem essa barreira.