Veríssimo: «Clássico? Como apreciador de futebol terei todo o interesse em seguir»

O FC Porto pode sagrar-se campeão já amanhã se o Benfica não vencer o V. Guimarães e na quarta-feira recebe o Sporting para mais um clássico desta Liga NOS no Estádio do Dragão. Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, admite que vai querer assistir a essa partida.





"Como apreciador de futebol que sou é um jogo que vou ter todo o interesse em seguir", afirmou Nélson Veríssimo na antevisão ao duelo de amanhã frente ao V. Guimarães."O nosso foco é jogo a jogo e amanhã será igual. O objetivo é ganhar. Depois são tudo coisas que ficam à nossa margem, porque o que conseguimos controlar é o nosso jogo.""Podia haver necessidade de motivar os jogadores se os visse com falta de motivação. Mas vejo-os com vontade de trabalhar mais e melhor, com qualidade de treinar e lutar para vencer o próximo jogo. Foi assim desde o início da época, nos meses da paragem e nos últimos jogos tem funcionado da mesma maneira.""Temos um sentimento de injustiça. O que fizemos nesse jogo, as oportunidades que criámos devíamos ter tido outro resultado. Mas o futebol é isto e os golos é que contam. Fizemos um bom jogo contra boa equipa, conseguimos criar dificuldades e é por isso que temos esse sentimento de revolta e de injustiça"."Esperamos uma equipa à imagem do treiador. O Ivo [Vieria] por onde onde tem passado tem feito bons trabalhos, com equipas organizadas e competitivas que gostam de ter bola. O Benfica tem de ir à procura da vitória, do jogo e fazer golos para ganhar. O Vitória está a 4 pontos da Europa e esperamos que venha lutar por um bom resultado e jogar o jogo pelo jogo."(notícia atualizada às 14h13)