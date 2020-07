Veríssimo de olho na Taça de Portugal: «Fechar a temporada da melhor maneira possível»

Benfica e FC Porto vão defrontar-se uma última vez esta temporada no sábado, na final da Taça de Portugal (20h45), e Nélson Veríssimo sabe bem o valor que uma vitória frente aos dragões teria para as águias.





"Significaria fechar a temporada da melhor maneira possível. Temos consciência da qualidade do nosso adversário, mas antes disso, temos consciência do nosso próprio valor. O Benfica iniciou a temporada com a conquista da Supertaça e pretende agora encerrar 2019/20 com mais uma vitória e um troféu muito importante", afirmou o treinador interino das águias em entrevista à revista da FPF.E prosseguiu, sublinhando o caminho do Benfica. "Em jogos a eliminar, qualquer campanha até se chegar a uma final tem sempre diversos obstáculos difíceis de ultrapassar. Não sei se houve um momento-chave que tenha sido mais importante do que outros. O que destaco é a qualidade dos adversários que tivemos de superar, em especial as equipas muito competentes da 1.ª Liga, como foram os casos do Sp. Braga, Rio Ave e Famalicão. E também não esqueço a qualidade do Vizela, que nos causou muitos problemas no seu terreno"."É um jogo mágico onde não há grandes nem pequenos (...) Todos os esforços valem a pena para se chegar um dia a este jogo", concluiu.