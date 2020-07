Veríssimo e a luta de Pizzi e Vinícius pela Bola de Prata: «Foco vai estar no coletivo»

À entrada para a 34.ª e última jornada da Liga NOS Pizzi lidera a lista dos melhores marcadores da prova com 18 golos. O médio do Benfica tem o colega Carlos Vinícius no seu encalce, com 17 golos apontados, os mesmos de Paulinho (Sp. Braga), mas a disputa pela Bola de Prata não é algo que preocupe Nélson Veríssimo.





"O Pizzi e o Vini estão na luta pelo melhor marcador mas os objetivos coletivos estão sempre à frente dos individuais. Obviamente que nunca descurando esses objetivos, mas o foco vai estar sempre no coletivo e não no individual", considerou o treinador do Benfica na antevisão ao dérbi com o Sporting, marcado para as 21h15 de terça-feira no Estádio da Luz, em Lisboa."Tenho 16 anos desta casa, tive 18 anos de profissional. Foram contextos diferentes deste e todos os anos as entradas e saídas se falam e acontecem. No dia-a-dia os jogadores não são afetados. Têm que lidar todos os anos com isto e já estão adaptados. Não vejo nenhuma situação anormal, respondem da mesma forma e não os afeta.""Nem sempre esteve nas opções mas é exemplo de alguém que nunca facilitou. Sempre no limite, com um compromisso enorme e o que lhe permitiu ter a resposta que teve. O plantel tem 25 jogadores. Todos podem ser solução e vamos esperar por amanhã para saber a equipa que vamos apresentar.""Desde a retoma integrámos 8 jogadores. Para o Aves abriu-se a possibilidade de integrar alguns e 2 foram chamados. O Paulo Bernardo acabou por ficar de fora, a escolha recaiu no Gonçalo pela qualidade que tem, compromisso e entrega. Entrou, acabou por fazer 2 golos e contou com a ajuda de todos os jogadores para o fazer."